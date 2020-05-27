Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 27.05.2020)

27 мая на СТБ зрители увидели 6 серию сериала Как долго я тебя ждала.

Побег ради спасения: Жанна бросила Славу

Слава вернулся домой пьяным после очередной бурной ночи. Но на этот раз его ничего не остановило перед «супружеским долгом».

После такого поступка Жанна в сериале «Как долго я тебя ждала» 6 серия от 27.05.2020 больше не хочет терпеть подобное и убегает из дома насильника. Но сможет ли она воплотить задуманное? Узнайте сегодня вечером.

Между тем Рома возвращается в общий барак. Счастливая и беззаботная жизнь закончилась. В 6 серии сериала «Как долго я тебя ждала» на заключенного ждет настоящая борьба за выживание. Удастся ли ему это пережить?

Смотрите онлайн сериал «Как долго я тебя ждала» 6 серия и узнайте первыми:

что случилось со Славой?

какие тайны скрывала Надежда?

что произошло между Таней и Ромой?

6 серию сериала Как долго я тебя ждала смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.