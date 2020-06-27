30 июня на СТБ зрители увидели 3 серию сериала За витриной

Смотрите в 3 серии сериала За витриной

В этой серии совершится подлое преступление, прозвучат неожиданные признания, разыграются эмоциональные ссоры и будет сделано… предложение! Не пропусти!

Жанна в отчаянии. Девушка не может забыть сказочного романа с красавцем Андреем Ветровым. Ее привлекает его сила, его деньги и миллион возможностей, которые она бы получила от этих отношений. Но все попытки вернуть расположение бизнесмена заканчиваются неудачей. Для него это был роман, ничего не значащий и ни к чему не обязывающий. Жанна грозится, что не переживет его свадьбы на Виктории и отравит себя. Может ли это случиться в будущих сериях «За витриной»? Смотри онлайн развитие событий и отношений между героями! Ну, а пока двоюродная сестра главной героини решается совершенно на другой поступок…

Вика продолжает страдать в отношениях с Ветровым. Он совершенно не уделяет ей внимания, игнорирует ее слова, отменяет их встречи из-за работы и, кажется, считает невесту избалованной и не способной управляться с любым делом. Это ее очень обижает. Вика устала жить в тени погибшей жены Ветрова.

А пока Андрея нет рядом, в 3 серии «За витриной» Володя составляет компанию грустной Виктории. Он пытается ее развеселить, рассказывает ей истории о своей жизни за границей и о подвигах в Центральной Африке. Неожиданно с Викторией сближается и Галя. Главная героиня помогает девушке выбрать подарки для детей из приюта и подсказывает идею расширения линейки одежды в «Vetrov Plaza».

Узнай, почему Галя окажется на грани увольнения? Что впервые выведет Ветрова из себя настолько, что он даже не сможет работать? Все секреты будут раскрыты уже через мгновение!

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