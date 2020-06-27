За витриной: смотреть 4 серию онлайн

27 июня 2020 14:34 Александр Кива
За витриной: смотреть 4 серию онлайн
За витриной: смотреть 4 серию онлайн

30 июня на СТБ зрители увидели 4 серию сериала За витриной

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Смотрите в 4 серии сериала За витриной

Смотрите онлайн продолжение мелодрамы За витриной. Серия 4 принесет главным героям сериала немало сюрпризов. Первой шокирующей новостью станет признание Виктории Тобилевич. Выбирая свадебный наряд в отделе высокой моды Vetrov Plaza, девушка сообщит всем имя своего будущего мужа. Узнав, что это Владимир Яновский, а не Андрей Ветров, многие незамужнее девушки вздохнут с облегчением. Среди них и две сестры – Галина Пасечник, тайно влюбленная в Андрея еще с первого дня знакомства, и Жанна Пасечник, которая ранее уже успела побывать в постели Ветрова в роли любовницы. Не меньше обрадуется и сам Андрей Ветров, узнав, что Ольга Сергеевна Тобилевич готова профинансировать строительство его нового магазина. Единственным условием, которое поставила влиятельная покровительница молодому бизнесмену, было окончательное расставание с ее дочерью. Либо Андрей Ветров навсегда забывает о существовании Виктории Тобилевич и не препятствует ее скорой свадьбе с Владимиром Янковским, либо прощается со своей мечтой под названием Vetrov Plaza 2. Что выберет Андрей и выйдет ли Виктория замуж за нелюбимого?

4 серию сериала За витриной смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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