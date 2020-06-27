За витриной: смотреть 5 серию онлайн
1 июля на СТБ зрители увидели 5 серию сериала За витриной
Сегодня вы увидите, как сбежавшая невеста Виктория Тобилевич примчится в магазин Vetrov Plaza, чтобы еще раз признаться в чувствах Андрею Ветрову и сообщить, что она так и не смогла выйти замуж за Владимира Яновского. Не услышав от любимого желаемого, Вика в слезах возвращается домой. Видя, как страдает от неразделенной любви единственная дочь, Ольга Сергеевна просит Андрея вернуться к ее дочери и сделать девушку счастливой. Услышав отказ Ветрова, Ольга Сергеевна настоятельно рекомендует преданному ей полковнику Тонабашу устроить «профилактическую проверку» Vetrov Plaza... Чем все это закончится
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