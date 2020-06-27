За витриной: смотреть 6 серию онлайн
1 июля на СТБ зрители увидели 6 серию сериала За витриной
Смотрите онлайн мелодраму За витриной серию 6. Ради спасения своего бизнеса, главный герой сериала Андрей Ветров решает пойти на поводу Ольги Тобилевич и возобновить любовную связь с ее дочерью Викторией. Сразу же после этого – все возвращается на круги своя. Vetrov Plaza возобновляет свою работу, а строительство нового магазина обретает активную фазу. Казалось бы, теперь Ветрову точно ничего не грозит! Но очень скоро существование бренда Vetrov Plaza вновь окажется под угрозой. И поможет в этом следователь Маручок… Смотрите онлайн сериал За витриной серию 6 и узнаете, смогут ли наши герои пережить новые испытание судьбы.
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