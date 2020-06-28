За витриной: смотреть 9 серию онлайн
6 июля на СТБ зрители увидели 9 серию сериала За витриной
Смотрите онлайн продолжение мелодрамы За витриной. 9 серия начнется с ужасной трагедии. Услышав от любимого Андрея Ветрова что он ее не любит и не собирается на ней жениться, Виктория Тобилевич теряет сознание прямо возле ЗАГСа. Ольга Сергеевна везет свою единственную дочь в лучшую больницу города и узнает, что настоящая причина обморока Виктории – отравление ядом! Тем временем Лиза Пасечник, которая и отравила девушку в отделе высокой моды Vetrov Plaza, не находит себе места. Ее коварный план удался, но вот избавиться от пузырька с остатками яда она не успела. На помощь матери приходит дочь Жанна. Узнав о том, что именно ради ее «будущего» с Андреем Ветровым сделала мать, Жанна Пасечник забирает у нее злополучный флакончик и решает замести следы преступления, убив двух зайцев сразу. После того, как девушка увидела своего возлюбленного Андрея Ветрова в объятиях двоюродной сестрички, идея для мести приходит к Жанне очень быстро… Сработает ли план Жанны?
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