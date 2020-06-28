За витриной: смотреть 10 серию онлайн

28 июня 2020 19:12 Александр Кива
За витриной: смотреть 10 серию онлайн
За витриной: смотреть 10 серию онлайн

6 июля на СТБ зрители увидели 10 серию сериала За витриной

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Смотрите в 10 серии сериала За витриной

Смотрите онлайн сериал За витриной серию 10. Сегодняшний день станет настоящим испытанием для всех главных героев увлекательной мелодрамы. Галину Пасечник – обвинили в отравлении Виктории Тобилевич и держат в СИЗО. Сама Виктория – все еще продолжает находиться в коме, и врачи не обещают ее скорого выздоровления... Андрей Ветров – узнает о задержании Галины и ради спасения любимой продает магазин Vetrov Plaza своему конкуренту Валерию Савенко. Ольга Сергеевна Тобилевич – видя, что сделал Ветров ради «отравительницы», приказывает своим людям найти такой компромат на несостоявшегося зятя, который надолго упрячет его за решетку…

10 серию сериала За витриной смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua

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