За витриной: смотреть 10 серию онлайн
6 июля на СТБ зрители увидели 10 серию сериала За витриной
Смотрите онлайн сериал За витриной серию 10. Сегодняшний день станет настоящим испытанием для всех главных героев увлекательной мелодрамы. Галину Пасечник – обвинили в отравлении Виктории Тобилевич и держат в СИЗО. Сама Виктория – все еще продолжает находиться в коме, и врачи не обещают ее скорого выздоровления... Андрей Ветров – узнает о задержании Галины и ради спасения любимой продает магазин Vetrov Plaza своему конкуренту Валерию Савенко. Ольга Сергеевна Тобилевич – видя, что сделал Ветров ради «отравительницы», приказывает своим людям найти такой компромат на несостоявшегося зятя, который надолго упрячет его за решетку…
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