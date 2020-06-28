За витриной: смотреть 11 серию онлайн

28 июня 2020 19:15 Александр Кива
За витриной: смотреть 11 серию онлайн
За витриной: смотреть 11 серию онлайн

7 июля на СТБ зрители увидели 11 серию сериала За витриной

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Смотрите в 11 серии сериала За витриной

Мелодрама За витриной серия 11 познакомит вас с новым владельцем Vetrov Plaza – Валерием Потаповичем Савенко. «Ребрендинг» под его началом далеко не всем сотрудникам магазина окажется по душе, но некоторые «преданные» Ветрову люди, очень даже обрадуются приходу нового директора. Ну а пока Валерий Савенко наслаждается своим новым приобретением и властью над всем и всеми в Vetrov Plaza, телохранитель Ольги Тобилевич находит истинного виновника самого громкого преступления года. Охранник Леонид заставляет Лизу Пасечник сознаться в отравлении Виктории Тобилевич. Полиция забирает преступницу в СИЗО, а измотанная мать Ольга Сергеевна мчится в больницу к дочери. Не успев переступить порог которой, узнает о смерти Виктории. Вне себя от горя, Ольга Тобилевич отправляется в тюрьму, чтобы посмотреть в глаза убийце ее единственного ребенка...

11 серию сериала За витриной смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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