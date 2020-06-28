За витриной: смотреть 12 серию онлайн
7 июля на СТБ зрители увидели 12 серию сериала За витриной
12 серия увлекательной мелодрамы За витриной уже доступна для просмотра онлайн! После «свидания» с убийцей Ольга Тобилевич узнает, что ее дочь Виктория жива. А вернул ее с того света Владимир Яновский, который не отходил от девушки в больнице и вовремя оградил от непоправимой врачебной ошибки. Сегодняшний день станет началом новой жизни и для главной героини сериала За витриной Галины Пасечник. В 12 серии с нее снимают все обвинения по делу отравления Виктории Тобилевич. Галя сообщает радостную новость Андрею Ветрову и с нетерпением ждет любимого дома. Но вместо него с ордером на обыск в дом приходит некий следователь Самойлов, который сообщает девушке ужасную новость...
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