За витриной: смотреть 13 серию онлайн
8 июля на СТБ зрители увидели 13 серию сериала За витриной
Смотрите онлайн сериал За витриной. В 13 серии Галина Пасечник примет очень выгодное предложение бизнесмена Валерия Савенко и взойдет на должность директора по развитию Vetrov Plaza иным человеком. Больше никто и никогда не увидит прежней доброй и милой девушки. Отныне Галя – железная леди, которая не замечает на своем пути никого и ничего… А вот в жизни Виктории Тобилевич – все по-прежнему. Она все так же сильно любит Андрея Ветрова и мечтает быть рядом только с ним. Лишь немного оправившись после тяжелейшего отравления, Вика мчится в тюрьму, чтобы в очередной раз признаться Андрею в любви и помочь ему справиться со случившимся… Чем закончится этот день для двух очаровательных девушек...
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