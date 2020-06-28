За витриной: смотреть 14 серию онлайн

28 июня 2020 19:21 Александр Кива
За витриной: смотреть 14 серию онлайн
За витриной: смотреть 14 серию онлайн

8 июля на СТБ зрители увидели 14 серию сериала За витриной

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Смотрите в 14 серии сериала За витриной

Смотрите онлайн мелодраму За витриной серию 14 на официальном канале СТБ. Главная героиня сериала Галина Пасечник все ближе и ближе подбирается к своей истинной цели. Благодаря новой должности в магазине Vetrov Plaza, ей удается собрать весомый компромат на главного и очень опасного врага – Ольгу Сергеевну Тобилевич. Зная, что эту информацию она с легкостью может обменять на свободу любимого Андрея Ветрова, Галя смело отправляется в горсовет. И пока опытная и властная Ольга Тобилевич думает, что же ответить юной шантажистке, похоже, ее дочь Виктория вновь готовится выйти замуж...

14 серию сериала За витриной смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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