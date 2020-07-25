27 июля на СТБ зрители увидят 1 серию сериала Выбор матери.

Смотрите в 1 серии сериала Выбор матери

В связи с закрытием оранжереи, Елена, талантливый цветовод, вынуждена искать новую работу. Она устраивается учительницей в школу, где учится семилетняя Инна Марчук — дружелюбный, но неухоженный ребёнок, изгой в классе.

Девочка нарисовала три красных тюльпаны вместо вазы. Как только одноклассники Инны услышали, что девушка не справилась с заданием, то сразу начали ее оскорблять, а Елена вступилась за девочку и наоборот – поставила ее в пример.

А вечером Елена обнаружила, что Инна ходит и ищет стеклянные бутылки, чтобы сдать за деньги. Она решает пойти с девочкой домой познакомиться с родителями.

Однако дома никого нет, и Елена приводит Инну к себе домой и кормит ее. Елена выясняет, что мать девочки, Марина, не заботится о ребёнке и позволяет своему сожителю Михаилу жестоко обращаться с Инной. Дело осложняется тем, что Михаил является сотрудником полиции и уважаемым в городе человеком.

Попытки Елены и школьной медсестры защитить ребёнка законными методами оборачиваются для женщин большими проблемами. Инна сбегает из дому к Елене.

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