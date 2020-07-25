Выбор матери: смотреть 3 серию онлайн
27 июля на СТБ зрители увидят 3 серию сериала Выбор матери.
Старый детский дом, в котором училась Лена, уже не работает. Но старая воспитательница Елены Рита, которая там живет, дает им с Инной кров и вызывает для девочки врача. Поликарпов хочет заморозить расследование пропажи Инны до весны, но появляются новые свидетели. Елена вспоминает прошлое, и в сериале показывают, как в шестилетнем возрасте она попала в детский дом. Чемес и молодая сотрудница полиции Виктория ищут Елену, чтобы взять свидетельские показания. В доме Марины проходит обыск. Евгения вспоминает, как удочерила Елену. Дело об исчезновении Инны освещается СМИ, и Инна видит в репортаже, как мать признаёт её погибшей. Брату Елены Денису поручают подготовить материал о полицейском произволе. Детский дом закрывают, и Елена с Инной вынуждены ехать дальше. Елена приходит к своей приемной матери Евгении.
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