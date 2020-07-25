Выбор матери: смотреть 6 серию онлайн
27 июля на СТБ зрители увидят 6 серию сериала Выбор матери.
Александр привозит Елену с Инной к себе домой. Евгения надеется, что у Елены с Александром роман. Марина подозревает, что Михаил влюбился в Елену, устраивает ему скандал. Денис узнаёт, что у Елены есть “дочь” Инна, просит рассказать об этом Евгении. Елена знакомит Инну со своей семьей. Михаил едет в столицу. Евгения узнаёт, что Анна – биологическая мать Елены.
6 серию сериала Выбор матери смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.