Выбор матери: смотреть 4 серию онлайн
27 июля на СТБ зрители увидят 4 серию сериала Выбор матери.
Елена обращается к состоятельной матери за финансовой помощью, не объясняя причин. Она намеревается тайно вывезти Инну за границу, но вынуждена ждать, пока не будут готовы поддельные документы. Лена попросила у матери большую сумму денег – 10 000 долларов. Они нужны женщине на новые документы для Инны. Женя согласилась помочь дочери, но с одним условием: Лена две недели будет жить в ее доме. На семейном ужине Елена знакомится с Александром, лечащим врачом Евгении. Инна случайно называет Елену мамой в присутствии Анны, и Елена вынуждена врать, что является матерью девочки. Анна соглашается хранить этот секрет и селит Инну у себя — напротив дома семьи Елены. Карина, родная дочка Евгении, всю жизнь ревновала маму к приемной сестре. Ей всегда казалось, что мама любит Лену больше. Для Карины возвращение сестры – очень нежелательное событие. Ночью у девочки случается приступ аппендицита. На помощь приходит Александр. Тем временем следователи в Реченске находят доказательства жестокого обращения Марины с дочерью, а Михаил догадывается, что Инна может быть жива. Михаил пытается выяснить подробности у соседки Галины.
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