Выбор матери: смотреть 2 серию онлайн

25 июля 2020 14:35 Александр Кива
Выбор матери: смотреть 2 серию онлайн
Выбор матери: смотреть 2 серию онлайн

27 июля на СТБ зрители увидят 2 серию сериала Выбор матери.

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Смотрите в 2 серии сериала Выбор матери

Мамин ухажер жестоко избивает Инну, и она сбегает из дома, и в слезах приходит к Елене. Михаил угрожал ее убить только за то, что она случайно выключила игровую приставку. В голове не укладывается… Как тот, кто защищает местных от опасности, поднимает руку на маленькую девочку? Елена узнаёт, что какие отношения связывают семью Инны. Она обещает защитить девочку. 

Михаил и Марина обнаруживают пропажу Инны. Михаил приходит к Елене. Он пытается изнасиловать девушку, но ей удаётся вырваться и прогнать негодяя. Она просто в шоке от событий, ведь даже в полицию обратиться нельзя – Михаил там работает.

Елена и Инна решают бежать вместе. Елена как раз планировала поездку в Голландию. Они тщательно готовятся к отъезду, инсценируют самоубийство Инны и уезжают из Реченска – Инна под видом сына Елены Васи.

Спасатели достают из реки вещи Инны. Основная версия следствия – девочка утонула. В Реченск приезжает следователь Чемес. Но по пути случается ЧП – Инна заболевает, а у Елены похищают деньги. За помощью Елена приезжает в детский дом.

2 серию сериала Выбор матери смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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