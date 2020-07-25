Выбор матери: смотреть 5 серию онлайн
27 июля на СТБ зрители увидят 5 серию сериала Выбор матери.
Дом Галины сгорает, и на пепелище находят её труп. Марину допрашивают в отделении полиции и выдвигают ей подозрение в жестоком обращении с ребенком. Елена узнаёт, что Лёне не удалось сделать для неё и девочки фальшивые документы. За помощью с документами Елена обращается к семейному юристу Анатолию. Михаил идёт по следу Инны. Инну выписывают из больницы. Елена узнаёт, что Анна – её биологическая мать. Вместе с девочкой она уходит от Анны.
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