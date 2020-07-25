Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
27 июля на СТБ зрители увидят 7 серию сериала Выбор матери.
После жёсткого разговора с Анной Евгении становится плохо. Елена волнуется за неё, на фоне этого постепенно налаживаются отношения приёмной матери и дочери. Частный детектив по поручению Евгении собирает информацию об Анне и устанавливает, что женщина не бросила дочь на произвол судьбы, а продолжала посильно заботиться о ней все эти годы. Евгения решила ей отмстить. Об этом случайно узнаёт и Елена, найдя досье Анны. Михаил идёт по следу Елены и Инны. Он приезжает в столицу, где знакомится с Кариной и заводит с ней интрижку. Денис отправляется в Реченск продолжать журналистское расследование дела Инны и обнаруживает, что пропавшая девочка — это “дочь” Елены.
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