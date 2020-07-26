Выбор матери: смотреть 11 серию онлайн
4 августа на СТБ зрители увидят 11 серию сериала Выбор матери.
Чемес понимает, кто убил Галину. Михаил везет Инну в багажнике машины в здание заброшенного детского дома. Елена пишет заявление, что Михаил похитил Инну. Полиция пытается вычислить, где может находиться девочка. Елена обращается за помощью к Анне. Михаил требует от семьи Гончар выкуп за ребенка, настаивает, чтобы деньги привезла Елена. В планы Михаила неожиданно вмешивается местный участковый Максим.
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