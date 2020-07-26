Выбор матери: смотреть 14 серию онлайн
5 августа на СТБ зрители увидят 14 серию сериала Выбор матери.
Евгения госпитализирована, её состояние тяжёлое. Александр поддерживает взволнованную Елену. Карина отказывается платить Марине за Инну, но на семейном совете принимается решение выкупить девочку, и Карина вынуждена содействовать. Полиция обнаруживает убежище Михаила и заколачивает дверь, не подозревая, что мужчина внутри. Выбравшись, Михаил вынужден прятаться в доме Марины. Его замечает Инна и, приняв за привидение, в страхе убегает. Елена и Анатолий приезжают в Реченск, чтобы забрать девочку у Марины, но не обнаруживают ребёнка в доме. Полиция начинает розыскные мероприятия.
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