Выбор матери: смотреть 15 серию онлайн
6 августа на СТБ зрители увидят 15 серию сериала Выбор матери.
В похищении Инны подозревают Максима. Карина пытается взять на себя руководство домочадцами, у неё начинается противостояние с братом, сестрой и мужем. Георгий и Денис предлагают выкуп за любую информацию об Инне. Виктория подозревает, что Инна могла поехать к Елене. Лев необычно себя ведет. Маленький мальчик хранит важную тайну. На Анну совершают нападение. Карина узнаёт страшную новость о своем сыне – тут не обошлось без “воскресшего” Михаила.
15 серию сериала Выбор матери смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.