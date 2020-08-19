Зоя: смотреть 8 серию онлайн
20 августа на СТБ зрители увидели 8 серию сериала Зоя.
Заручившись поддержкой своего бывшего врага Олега Довженко, Зоя Новинская разоблачает Ирину Кулик в присутствии Антона. Она показывает видеодоказательство того, что именно прокурор Кулик, а не ее жених Довженко, была в машине, которая сбила насмерть Василия.
Антон решает навсегда вычеркнуть любовницу из своей жизни. В отместку, Ирина Кулик отправляет в прокуратуру (в отдел борьбы с коррупцией) компромат на Новинских и увольняется с должности юриста компании Новинских-group.
Ирина едет домой, чтобы сознаться матери во всем и убежать вместе с ней из страны. Ирина рассказывает, что Олег Довженко требует пересмотра дела о смертельном ДТП и хочет наказать ее не только за убийство байкера Василия, но и за смерть своей больной матери. Тамара Михайловна Кулик решает лично поговорить со своим несостоявшимся зятем и, взамен на свободу дочери, поведать ему важную тайну. Тайну о том, что дочь Олега Довженко и Ирины Кулик на самом деле не умерла при рождении, а все эти годы жила вдали от кровных родителей в чужой семье…
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