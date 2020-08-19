Зоя: смотреть 5 серию онлайн

19 августа 2020 11:10 Александр Кива
Зоя: смотреть 5 серию онлайн
Зоя: смотреть 5 серию онлайн
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19 августа на СТБ зрители увидели 5 серию сериала Зоя.

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Смотрите в 5 серии сериала Зоя

Зоя добилась, чтобы Ирину Кулик уволили из прокуратуры. Но мать Зои уже устроила экс-прокурора Ирину Кулик в юридическом отделе Дома мод.
Олег Довженко, сломленный смертью матери и предательством невесты, пытается наладить свою жизнь. В квартире матери он восстанавливает работу ателье. Хотя Олег и не виновен в смерти байкера Василия, он начинает помогать его одинокой матери. Скоро ателье Олега замечает банда рэкетиров…
Об нападении на ателье узнает и Зоя, которая постоянно следит за Олегом. Она жаждет мести. Зоя считает, что 5 лет в тюрьме малая плата за убийство.Она хочет превратить его жизнь в ад сама.
Зоя едет к Олегу, чтобы сообщить, что отныне его дом и ателье принадлежит ей.
Ирина Кулик решает увести мужа Зои. И вскоре, Антон решается разорвать брак с Зоей и любые отношения с династией Новинских. Но Ирина предлагает использовать его положение…

Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/130950/content/

5 серию сериала Зоя смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua

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