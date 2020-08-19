Зоя: смотреть 6 серию онлайн
19 августа на СТБ зрители увидели 6 серию сериала Зоя.
Зять Новинских Антон Привалов решает стать совладельцем успешного Дома мод. Для него Новинские устраивают экскурсию по цехам, где он случайно встречается с Олегом Довженко. Олег устроился закройщиком в элитный Дом мод, но не знал, кому принадлежит это предприятие… Когда Зоя увидела «убийцу» в цеху его со скандалом уволили…
Тем временем Ольга Воронец, лейтенант полиции, которая засвидетельствовала смерть Марии Ивановны Довженко, решает разобраться еще в одном очень странном, по ее мнению, деле. А именно – в нападении на ателье Олега Довженко.
Приехав на место происшествия, лейтенант Воронец замечает видеорегистратор в машине, которая все это время была припаркована возле ателье. На записи видеорегистратора, видно как Ирина Кулик выходит из дома Олега Довженко в день смерти его матери.
Из-за интриг Ирины Кулик совет директоров отстраняет Зою от руководства компанией Дом мод, а мать Зои попадает в больницу с инфарктом…
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