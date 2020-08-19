Зоя: смотреть 6 серию онлайн

19 августа 2020 11:20 Александр Кива
Зоя: смотреть 6 серию онлайн
Зоя: смотреть 6 серию онлайн
кадр из видео

19 августа на СТБ зрители увидели 6 серию сериала Зоя.

Читайте такжеЗоя: смотреть 5 серию онлайн
Смотрите в 6 серии сериала Зоя

Зять Новинских Антон Привалов решает стать совладельцем успешного Дома мод. Для него Новинские устраивают экскурсию по цехам, где он случайно встречается с Олегом Довженко. Олег устроился закройщиком в элитный Дом мод, но не знал, кому принадлежит это предприятие… Когда Зоя увидела «убийцу» в цеху его со скандалом уволили…
Тем временем Ольга Воронец, лейтенант полиции, которая засвидетельствовала смерть Марии Ивановны Довженко, решает разобраться еще в одном очень странном, по ее мнению, деле. А именно – в нападении на ателье Олега Довженко.
Приехав на место происшествия, лейтенант Воронец замечает видеорегистратор в машине, которая все это время была припаркована возле ателье. На записи видеорегистратора, видно как Ирина Кулик выходит из дома Олега Довженко в день смерти его матери.
Из-за интриг Ирины Кулик совет директоров отстраняет Зою от руководства компанией Дом мод, а мать Зои попадает в больницу с инфарктом…

Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/130950/content/

6 серию сериала Зоя смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua

Облако тегов

СТБ Сериал Зоя мелодрамы Зоя

Материалы по теме

Зоя: смотреть 7 серию онлайн
Сериалы

Зоя: смотреть 7 серию онлайн
Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова раскрыла секрет счастливых отношений с мужем
Новости

Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова раскрыла секрет счастливых отношений с мужем
В клавиатуре от Google появилась новая функция
Наука и техника

В клавиатуре от Google появилась новая функция
Зоя: смотреть 5 серию онлайн
Сериалы

Зоя: смотреть 5 серию онлайн

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK