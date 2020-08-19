Зоя: смотреть 3 серию онлайн
18 августа на СТБ зрители увидели 3 серию сериала Зоя.
Антон Привалов и Зоя женятся. Мать Зои обещает отдать дочери в управление Дом мод, если та будет примерной невесткой. А после рождения Богдана, Зоя обязана хранить тайну «отцовства» и не показывать ребенка метро Василия.
Ирина Кулик узнает, что ее дочь умерла вскоре после рождения. Мать Ирины сообщает об этом Олеги и просит «оставить ее дочь в покое»…
Зоя жаждет мести и регулярно наводит справки о делах заключенного Олега Довженко.
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