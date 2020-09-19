І будуть люди: смотреть 8 серию онлайн (эфир 19.09.2020)

19 сентября 2020 14:45 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 8 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
І будуть люди: смотреть 8 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
пресс-служба

19 сентября на СТБ вышла 8 серия сериала І будуть люди.

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Смотрите в  8 серии сериала І будуть люди

В 8 серии исторической драмы І будуть люди Василий Ганжа наконец-то переехал из здания сельсовета в дом, однако он не спешит радоваться новоселью. Марта сходит с ума после того, как мужчина оттолкнул ее от себя. Она успела разболтать лишнего не тем людям, и теперь на Ганжу открыли охоту. Кому и зачем нужна жизнь главы сельсовета Тарасовки? Узнайте прямо сейчас – смотрите І будуть люди 8 серия онлайн!

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Мечта Тани наконец-то исполнилась: ей разрешили стать учительницей. Правда, школы в Тарасовке пока нет, но она может принимать учеников у себя дома. Оксен не обрадовался затее жены. И он не зря беспокоился – в местной газете напечатали статью, которая ставит их семью под угрозу. Сможет ли Таня заниматься любимым делом?

8 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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