І будуть люди: смотреть 9 серию онлайн (эфир 19.09.2020)

19 сентября 2020 12:10 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 9 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
І будуть люди: смотреть 9 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
пресс-служба

19 сентября на СТБ вышла 9 серия сериала І будуть люди.

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Смотрите в  9 серии сериала І будуть люди

Ольга Ковальчук в 9 серии сериала І будуть люди приедет в Тарасовку с инспекцией. Здание школы строится слишком медленно, плюс о единственной учительнице в селе написали разгромную статью в газете.

Прибыв в Тарасовку, Ольга в первую очередь навестит Василия Ганжу. Главе сельрады Тарасовки нравится Ковальчук, но женщина ведет себя отстраненно и по-деловому. В первую очередь ее интересует школа, а уже потом все остальное. Сможет ли Василий достучаться до ее сердца? Узнайте в 9 серии сериала І будуть люди!

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Таня получит записку от Олега. Оказывается, он тоже не смог забыть любимую. Что будет, если Оксен узнает об этом?

9 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн - скоро на нашем сайте tv.ua.

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