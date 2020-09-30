Доброволец: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 30.09.2020)

30 сентября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет 3 серия сериала Доброволец.

Смотрите в 3 серии сериала Доброволец

В сериале Доброволец 3 серия жена Димы оказалась в смертельной опасности!

Самодеятельность бойцов на Трухановом острове имела свои последствия. Они засветились, и теперь Жилинский будет действовать по-другому. Капитан Руденко винит Дмитрия в том, что вся операция оказалась под угрозой. Но хуже всего то, что Жилинскому слили информацию о жене добровольца в 3 серии. Пока Дима, Олег, Сергей и их побратим Андрей продумывали дальнейший план действий, сепаратист захватил Валентину в заложники! И у него есть условия для Дмитрия…

Фрол ранен

На Техноварту напали из-за того, что Фрол был связан с делами АТО и имел доступ к секретной базе данных. Парня ранили, и он оказался в больнице. Его девушка Соломия – дочь Андрея, одного из бойцов. Она вне себя от беспокойства, да и у ее отца есть причины переживать. Например, дело со взрывчаткой, в которое его впутали друзья…

Выживет ли Фрол и что случилось с женой Димы?