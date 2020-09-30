Доброволец: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 29.09.2020)

29 сентября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет 2 серия сериала Доброволец.

Смотрите в 2 серии сериала Доброволец

Смотрите в сериале Доброволец 2 серия, как сложилась судьба Дмитрия Кравченко после того, как он в очередной раз оказался замешан в потасовке. На мужчину напали, и он узнал организатора банды, который сидел в машине. В городе Жилинский известен как боксер и тренер, но Дмитрий никогда не забудет, где он видел этого человека раньше – в зоне АТО, за пару мгновений до того, как весь его отряд погиб. Это Жилинский отдал команду к нападению.

Когда Дима во 2 серии сериала Доброволец увидел сепаратиста в столице, в его груди загорелся огонь ненависти. Он пообещал себе найти Жилинского и покончить с ним. Ему на помощь пришли такие же воины, как он, – Сергей и Олег.

За помощью – к компьютерным гениям!

Дмитрий узнал врага в лицо, но он не знает о нем ровным счетом ничего. Олег во 2 серии сериала Доброволец предложил обратиться за помощью к Техноварте. Молодые талантливые хакеры могут «пробить» любого человека, но добровольцам нужен Фрол – лучший в этом деле. Если кто-то и сможет разыскать Жилинского, то это он.

Товарищи понимают, что они ввязалась в опасное и противозаконное дело. Дмитрий пытается отослать жену Валентину к матери, чтобы уберечь ее от удара, однако женщина упряма. Она любит Дмитрия, несмотря на то, что он постоянно выбирает войну, а не семью. Когда капитан Руденко решает поговорить с женой проблемного военного, она встает на сторону мужа. Валентина хочет сохранить семью, но ее отношения с мужем во 2 серии сериала Доброволец в очередной раз оказались под угрозой.

Операция на Трухановом острове

Компьютерные гении дали Диме, Олегу и Сергею наводку – им нужно искать цель на Трухановом острове. Друзья отправились на дело, однако на месте они встретили не Жилинского, а капитана Руденко! Он пытается образумить парней, чтобы те прекратили опасную самодеятельность. Капитан знает, что сепаратист Жилинский – это только верхушка айсберга. За ним стоят куда более серьезные люди, которые и являютсянастоящими заказчиками возможного теракта в Киеве. Что будет делать офицер с тремя бойцами?