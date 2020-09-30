Доброволец: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 30.09.2020)

30 сентября 2020 11:27 Александр Кива
Доброволец: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 30.09.2020)

30 сентября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет 4 серия сериала Доброволец.

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Смотрите в 4 серии сериала Доброволец:

В сериале Доброволец 4 серия Дмитрий и Жилинский договорились о встрече

Условия сепаратиста просты: если боец вернет товар, то получит обратно свою жену целой и невредимой. Жилинский нервничает, ведь, если сделка провалится, то его собственная семья окажется под угрозой! Он рассказал своей жертве о жене и детях, которые находятся в заложниках. Теперь Валентина переживает не только за свою жизнь, но и думает о том, как спасти семью врага. Жена и дети Жилинского не повинны в его грехах, считает она. Сможет ли Валя придумать план? Смотрите в сериале Доброволец 4 серия!

Олег мертв, а Фрол в коме

Соломия не может сидеть на месте, когда ее парень оказался на волоске между жизнью и смертью. Она хочет помочь добровольцам и СБУ, но ее отец против. Андрей уже потерял товарища, и он не хочет, чтобы с дочерью что-то случилось.

Как произойдет обмен?

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4 серию сериала Доброволец смотрите с 21:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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