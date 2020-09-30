Доброволец: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 29.09.2020)

29 сентября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет 1 серия сериала Доброволец.

Доброволец 1 серия: Дима возвращается из зоны ООС

Смотрите в 1 серии сериала Доброволец

В сериале Доброволец 1 серия Дмитрий Кравченко возвращается из зоны ООС домой. Он даже не предупреждает жену о том, что приедет: не привык. За то время, пока ее муж был на войне, Валентина привыкла ждать, надеяться и верить без лишних телефонных звонков. Она привыкла к неожиданностям и радуется каждый раз, когда муж приезжает в отпуск – живой, невредимый и такой любимый.

Боец и мирная жизнь

На этот раз Дмитрий приехал не просто в отпуск. Он вернулся насовсем после тяжелого ранения. Валя в 1 серии сериала Доброволец вне себя от счастья: она готовит для мужа романтический вечер, вытаскивает на прогулку по вечернему Киеву, начинает осторожно строить планы на будущее. Она щебечет о том, что племянница выходит замуж, и радуется тому, что сможет побывать на свадьбе вместе с мужем.

Однако бойцу в 1 серии сериала Доброволец 2020 мирная жизнь кажется далекой и ненастоящей. Он вернулся с фронта, но война осталась у него в памяти. В голове воина постоянно прокручиваются картины из зоны ООС. Он вспоминает погибших побратимов, среди которых были совсем молодые мальчишки, как парень с позывным Студент. А ведь ему, Дмитрию, в Киеве пришлось встретиться с матерью Студента и посмотреть ей в глаза… И как ему сосредоточиться на радостях жизни, когда он вернулся к жене из ада живым, а мама Студента больше никогда не увидит своего сына?

Несмотря на все старания жены в 1 серии сериала Доброволец, Диму тянет обратно, на войну. Ведь кто, если не он? Пока молодые пареньки умирают на фронте, он будет гулять на свадьбе какого-то бизнесмена, который заплатил взятку, чтобы отмазаться от мобилизации? Нет. Он так не сможет. И слезы Валентины его не переубедят.

Надвигается буря

В 1 серии сериала Доброволец СБУ получила неподтвержденные слухи о том, что в столицу провезли большое количество взрывчатки, достаточное для того, чтобы подорвать несколько зданий. Информация все еще требует проверки, поэтому генерал не спешит отдавать приказ к действию. Если слухи окажутся правдой – значит, террористы собираются дестабилизировать страну на День защитника Украины…

За что Дмитрий попадет в полицейский участок? И как сеть спортивных клубов может быть связана с террористами?