Булатов: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

11 октября 2020 14:06 Александр Кива
Булатов: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

5 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 9 серия сериала Булатов.

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Смотрите в 9 серии сериала Булатов:

В квартире находят труп пенсионера Геннадия Ломова. Предварительная версия – самоубийство. Ломов – бывший майор милиции. В предсмертной записке он признался, что покрывал преступную группировку. Последнее громкое дело – кража в музее, где похитили Константиновский рубль. Он написал, что спрятал монету в тайнике у себя дома. Но когда проверили, там было пусто.

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9 серию сериала Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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