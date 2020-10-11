Булатов: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
5 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 9 серия сериала Булатов.
В квартире находят труп пенсионера Геннадия Ломова. Предварительная версия – самоубийство. Ломов – бывший майор милиции. В предсмертной записке он признался, что покрывал преступную группировку. Последнее громкое дело – кража в музее, где похитили Константиновский рубль. Он написал, что спрятал монету в тайнике у себя дома. Но когда проверили, там было пусто.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.