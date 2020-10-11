Булатов: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 06.10.2020)
6 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 10 серия сериала Булатов.
К Егору Булатову обратилась за помощью журналистка Александра Деркаченко. Неделю назад вышла ее статья о маньяке. После выхода этой статьи убивают ее подругу, Катю Ботанову. А уже через 3 дня полиция находит этого маньяка. Ей кажется это совпадением, что преступник до сих пор на свободе, а продажные полицейские посадили невиновного. А чтобы заставить Булатова расследовать это дело, она пишет жалобу на СВБ, якобы они прикрывают людей в погонах.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.