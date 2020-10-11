Булатов: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
8 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 12 серия сериала Булатов.
В колонии строгого режима погибает заключенный. Официальная причина – повесился в камере на простыне. Однако жена погибшего утверждает, что его убили. Она провела независимую экспертизу тела, в результате которой обнаружены следы побоев, травмы, а следователь эту информацию, якобы, проигнорировал. Но интересно то, что сама жена в данный момент живет с любовником. Егору и Володе предстоит во всем разобраться.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.