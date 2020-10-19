Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 3 серию (эфир 20.10.2020)

19 октября 2020 21:45 Александр Кива
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 3 серию (эфир 20.10.2020)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 3 серию (эфир 20.10.2020)
пресс-служба

20 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 3 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

Смотрите в 3 серии сериала Мой мужчина, моя женщина

В сериале Мой мужчина, моя женщина 3 серия начинается с того, что Вера готовится стать суррогатной матерью. Для нее это единственный способ отдать деньги Сергею, пострадавшему от пожара.

Вере удалось забеременеть. Для Тани это огромное счастье, ведь она десять лет мечтала о ребенке. Однако Олег почему-то не кажется счастливым. Он считает, что Таня тратит слишком много денег на будущего ребенка. Для Тани нет ничего важнее материнства, поэтому она очень переживает за то, как себя чувствует Вера, и готова тратить на это любые деньги. Средств теперь не хватает, ведь Таню ограбили. Не уничтожит ли финансовый вопрос семейную идиллию? Узнайте в 3 серии Мой мужчина, моя женщина.

Карина впервые за шесть недель пришла к Сергею в больницу. Все это время она не отвечала на его звонки и сообщения. А вот Вера стала часто наведываться в палату к больному тайком от мужа. Она даже принесла торт на его день рождения! А как поступила Карина, которая так долго мечтала о замужестве?

Смотрите 3 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 20 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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