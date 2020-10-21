Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 5 серию (эфир 21.10.2020)

21 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 5 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

В сериале Мой мужчина, моя женщина 5 серия Олег предложил Сергею помощь по просьбе Веры. Сергей отказался от работы в министерстве экологии, и тогда Олег сорвался – высказал мужчине все, что о нем думает. Сгоряча Олег рассказал о нападении на Татьяну, из-за которого она потеряла ребенка. Сергей решил взяться за это дело и вывести на чистую воду ту банду, которая причина ни в чем не повинным людям столько горя.

Сергей в 5 серии сериала Мой мужчина, моя женщина уже не скрывает своих чувств к Вере. Однако та непреклонна. Паша был ее первой и единственной любовью, поэтому Вера намерена хранить ему верность до конца своих дней. Знала бы она, что Паша не разделяет ее настрой! Мужчина стал приходить домой злым и раздраженным. Вера хочет вернуть мир и гармонию в семью. Получится ли это у нее? И какая трагедия изменит все для двух семей?

Смотрите 5 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 20 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.