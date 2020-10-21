Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 6 серию (эфир 21.10.2020)

21 октября 2020 21:15 Александр Кива
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 6 серию (эфир 21.10.2020)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 6 серию (эфир 21.10.2020)
пресс-служба

21 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 6 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

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Смотрите в 6 серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Вера переезжает к Олегу

Теперь она живет вместе со вдовцом и своими детьми. Сложность ситуации заключается в том, что Вера работает няней для собственной дочери и получает за это деньги. Паша рад воспользоваться ситуацией – жены нет дома, зато она неплохо зарабатывает. Полученные от Веры деньги Паша снова тратит на любовницу.

Сергей в 6 серии Мой мужчина, моя женщина добился задержания тех двух негодяев, которые напали на Таню. Ему нужно, чтобы кто-то опознал нападавших, но теперь это невозможно, ведь жертва умерла… Сергей объединяется с Олегом, чтобы наказать членов банды своими силами. После этого полицейский зашел в гости ко вдовцу и очень удивился, когда увидел там Веру. Сергея тут же охватила слепая ревность. К чему это привело? 

Смотрите 6 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 21 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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