Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 8 серию (эфир 22.10.2020)

21 октября 2020 22:15 Александр Кива
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 8 серию (эфир 22.10.2020)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 8 серию (эфир 22.10.2020)
пресс-служба

22 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 8 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

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Смотрите в 8 серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Вера решила выяснить, изменяет ли ей муж

После слов Сергея Вера уже не настолько уверена в верности Паши. Она попыталась залезть в телефон Павла, но тот поменял пароль. Вера решила не устраивать скандал, а вместо этого проследить за мужем и узнать, встречается ли он с кем-то на стороне.

Дина в 8 серии сериала Мой мужчина, моя женщина начала уставать от Паши. Она нашла более состоятельного мужчину – своего нового начальника. Паша едва может позволить себе содержание любовницы, а Дина мечтает о роскошной жизни.

Вера вместе с подругой следят за Пашей до самого дома Дины, но женщина не пускает его домой. Вера продолжает мучиться в неведении, не понимая, изменяет ли ей муж. Вернувшись домой, она обнаруживает, что дочка пропала… Куда исчезла маленькая Верочка? 

Смотрите 8 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 21 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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