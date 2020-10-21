Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 7 серию (эфир 22.10.2020)

21 октября 2020 21:45 Александр Кива
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 7 серию (эфир 22.10.2020)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 7 серию (эфир 22.10.2020)
пресс-служба

22 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 7 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

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Смотрите в 7 серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Сергею пришлось спасать Карину

Мама девушки обратилась к полицейскому за помощью. Карина за границей и в долгах, а ее паспорт отобрали. Сергей – ее единственная надежда, ведь Карина боится, что работодатели убьют ее за то, что за ней денежный долг.

Как только Сергей приехал в 7 серии Мой мужчина, моя женщина, Карина заговорила о совместном будущем. Она сказала, что любит Сергея и хотела бы его вернуть. Она как будто нарочно представляет бывшего своим женихом. Но чего хочет сам Сергей? И зачем он бросился спасать женщину, которая оставила его в беде тогда, когда ему больше всего нужна была ее поддержка? 

Смотрите 7 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 21 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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