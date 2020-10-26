Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 27.10.2020)

27 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 11 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

Вера оказалась в опасности

Придя домой, Вера обнаружила, что в ее отсутствие там кто-то был. Ничего не пропало, но вещи лежат не на своих местах. Олег за границей, так что Вера тут же позвонила Сергею. Полицейский знает о проблемах Олега, поэтому понимает, чем это может грозить для одинокой женщины. Сергей предлагает Вере переехать к нему домой, а Олег настаивает, чтобы Вера взяла дочь и переехала к нему в Катар. Но Вера не может уехать за границу, ведь она не оставит сына с бывшим мужем.

Паша в 11 серии сериала Мой мужчина, моя женщина влез в долги, чтобы купить Дине шикарное свадебное платье. Когда Дениска случайно испачкал наряд, Паша пришел в ярость и запер мальчика в ванной, хотя знает, что сын панически боится темноты. Паша снова поехал за деньгами, а в это время Денис пропал. Смогла ли Вера найти сына с помощью верного Сергея?

Смотрите 11 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 27 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.