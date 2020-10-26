Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 27.10.2020)

26 октября 2020 19:45 Александр Кива
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 27.10.2020)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 27.10.2020)
пресс-служба

27 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 12 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

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Смотрите в 12 серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Окончательно решается судьба маленькой Верочки!

Олегу пришлось вернуться домой, потому что его квартиру ограбили. Кто-то проник в дом и вскрыл сейф. Олег понимает, что у него слишком много недоброжелателей, поэтому он хочет забрать Веру и детей с собой в Катар. Там они будут в безопасности. Вера не хочет ехать да и не может, ведь бывший муж не разрешит вывезти старшего сына за границу!

В 12 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Олег ставит Вере ультиматум: он уедет в Катар с дочерью, и только Вере решать, захочет ли она к ним присоединиться. Как бы ни старался Олег, у него не получается завоевать сердце женщины. Вера хочет быть с Сергеем, и ей не хватает только одного – чтобы он сделал решительный шаг и попросил ее остаться с ним… Уедет ли Вера в Катар и с кем останутся дети? 

Смотрите 12 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 27 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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