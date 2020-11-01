Первые ласточки: смотреть 2 серию онлайн

Смотрите онлайн 2 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Роковая игра: Полина покончила жизнь самоубийством

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Ольгу Макарову в молодежном триллере «Первые ласточки» 2 серия от 19.11.2019 посреди ночи разбудил звонок мобильного. По телефону сообщили: на улице Фрейда, 111 оперативники нашли тело молодой девушки! Смерть очевидна – погибшая выбросилась из многоэтажки. Но связан ли роковой случай с двумя предыдущими?

Следователь быстро приехала на место смерти покойной и не поверила своим глазам: на асфальте, в луже крови лежала одноклассница ее сына и его прежняя любовь Полина Дудка! Что же заставило Полю во 2 серии сериала «Первые ласточки» покончить жизнь самоубийством? У нее же было все, о чем мечтает каждый подросток: счастливая семья, друзья и наполеоновские планы на актерское будущее… Или Полина что-то скрывала?

К счастью, женщина, живущая в соседнем доме, первой заметила тело девочки. Ничего удивительного она не увидела, кроме подозрительного человека в капюшоне, что сразу после падения Поли подошел к трупу. Кто эта загадочная личность? Возможно, это она заставила девочку прыгнуть с высоты? Правду покажет расследование Оли Макаровой в триллере «Первые ласточки» (2019) серия 2.

Пока в школе никто и не догадывался, что произошло ночью, Лера отомстила Нику за его выходку с горячим секс-топом кисок. Оскорбленная девушка во 2 серии сериала «Первые ласточки» (2019) решила применить оружие Маслова против него же самого и вывесила в школьном холле фото его мужского достоинства с красноречивым комментарием «Золотой гей-фонд школы». Однако Лере не удалось вывести из себя парня, потому что его мысли были заняты более серьезными проблемами…

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Удалось ли следователю понять, почему Полина прыгнула с большой высоты?

Что связывает молчаливую Катю, популярного Федю и скандального Ника?

Какую злую игру затеял тот, кого видела женщина возле тела Поли?

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