Первые ласточки: смотреть 2 серию онлайн

1 ноября 2020 18:50 Александр Кива
Первые ласточки: смотреть 2 серию онлайн

Смотрите онлайн 2 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Читайте также"Первые ласточки": бьют в самые больные места
Смотрите во 2 серии сериала Первые ласточки

Роковая игра: Полина покончила жизнь самоубийством

Ольгу Макарову в молодежном триллере «Первые ласточки» 2 серия от 19.11.2019 посреди ночи разбудил звонок мобильного. По телефону сообщили: на улице Фрейда, 111 оперативники нашли тело молодой девушки! Смерть очевидна – погибшая выбросилась из многоэтажки. Но связан ли роковой случай с двумя предыдущими?

Следователь быстро приехала на место смерти покойной и не поверила своим глазам: на асфальте, в луже крови лежала одноклассница ее сына и его прежняя любовь Полина Дудка! Что же заставило Полю во 2 серии сериала «Первые ласточки» покончить жизнь самоубийством? У нее же было все, о чем мечтает каждый подросток: счастливая семья, друзья и наполеоновские планы на актерское будущее… Или Полина что-то скрывала?

К счастью, женщина, живущая в соседнем доме, первой заметила тело девочки. Ничего удивительного она не увидела, кроме подозрительного человека в капюшоне, что сразу после падения Поли подошел к трупу. Кто эта загадочная личность? Возможно, это она заставила девочку прыгнуть с высоты? Правду покажет расследование Оли Макаровой в триллере «Первые ласточки» (2019) серия 2.

Пока в школе никто и не догадывался, что произошло ночью, Лера отомстила Нику за его выходку с горячим секс-топом кисок. Оскорбленная девушка во 2 серии сериала «Первые ласточки» (2019) решила применить оружие Маслова против него же самого и вывесила в школьном холле фото его мужского достоинства с красноречивым комментарием «Золотой гей-фонд школы». Однако Лере не удалось вывести из себя парня, потому что его мысли были заняты более серьезными проблемами…

Смотри онлайн молодежный сериал Нового канала «Первые ласточки» 2 серия от 19.11.2019 на сайте и узнай:

  • Удалось ли следователю понять, почему Полина прыгнула с большой высоты?
  • Что связывает молчаливую Катю, популярного Федю и скандального Ника?
  • Какую злую игру затеял тот, кого видела женщина возле тела Поли?

2 серию сериала Первые ласточки смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы видео Первые ласточки

Материалы по теме

Первые ласточки: смотреть 3 серию онлайн
Сериалы

Первые ласточки: смотреть 3 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.11.2019)
Сериалы

Первые ласточки: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.11.2019)
На слово "отец" он не заслуживает: Анастасия Приходько рассказала, как бывший муж бил ее и дочь
Новости

На слово "отец" он не заслуживает: Анастасия Приходько рассказала, как бывший муж бил ее и дочь
Нет желания "стать как папа": Влад Яма о сыне Леоне, которого впервые показал общественности
Новости

Нет желания "стать как папа": Влад Яма о сыне Леоне, которого впервые показал общественности

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK