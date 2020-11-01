Первые ласточки: смотреть 3 серию онлайн
1 ноября 2020 18:55
Александр Кива
Смотрите онлайн 3 серию молодежного сериала Первые ласточки.
Смотрите в 3 серии сериала Первые ласточки
: Друг в молодежном триллере «Первые ласточки» 3 серия от 20.11.2019 шантажом заставил Федю, Катю и Ника продолжать смертельную игру! Он приказал привести на крышу зловещей многоэтажки школьную красавицу и мажорку Леру Фаркаш. Если они этого не сделают, то видео смерти Полины Дудки попадет в руки полиции. Вроде ничего серьезного, но на этом видео в 3 серии сериала «Первые ласточки» (2019) Друг подстроил все так, будто Катя, Федя и Ник заставили Полю прыгнуть с крыши. Осмелятся ли одноклассники затянуть Леру в опасную игру? Ответ ищи дальше.
Между тем, Ольга Макарова пыталась хоть что-то узнать о личной жизни Полины. Но это оказалось гораздо сложнее, чем она себе представляла. Все файлы в ноутбуке связаны только с учебой, а страницы в соцсетях неожиданно исчезли. Более того, на кружках, которые посещала покойная, ею восхищаются и хвалят. Но есть нечто, что заставило Макарову серьезно задуматься. Что именно?
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