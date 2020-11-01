Первые ласточки: смотреть 4 серию онлайн

Смотрите онлайн 4 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Смотрите в 4 серии сериала Первые ласточки

В сериале Нового канала «Первые ласточки» 4 серия от 20.11.2019 жизни троих одноклассников разделилась на «до» и «после». Друг все-таки заставил Федю и Ника привести Леру Фаркаш на крышу смертельной многоэтажки, и парни согласились это сделать! Кто-то за деньги, а кто-то ради того, чтобы сохранить самую большую тайну своей жизни. Но неожиданно в новой серии молодежного триллера «Первые ласточки» (2019) аноним сообщил полиции, что на Фрейда, 111 планируется убийство! Успели ли оперативники спасти жизнь невинной девушки? Ответ – прямо сейчас.

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Что показало вскрытие тела Полины Дудки?

Решились ли трое одноклассников рассказать правду о Друге?

Почему перед смертью Поля написала жалобу на Катю?

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