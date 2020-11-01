Первые ласточки: смотреть 4 серию онлайн

1 ноября 2020 19:05 Александр Кива
Первые ласточки: смотреть 4 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 4 серию онлайн
пресс-служба

Смотрите онлайн 4 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Читайте также"Первые ласточки": бьют в самые больные места
Смотрите в 4 серии сериала Первые ласточки

В сериале Нового канала «Первые ласточки» 4 серия от 20.11.2019 жизни троих одноклассников разделилась на «до» и «после». Друг все-таки заставил Федю и Ника привести Леру Фаркаш на крышу смертельной многоэтажки, и парни согласились это сделать! Кто-то за деньги, а кто-то ради того, чтобы сохранить самую большую тайну своей жизни. Но неожиданно в новой серии молодежного триллера «Первые ласточки» (2019) аноним сообщил полиции, что на Фрейда, 111 планируется убийство! Успели ли оперативники спасти жизнь невинной девушки? Ответ – прямо сейчас.

Смотри онлайн сериал «Первые ласточки» 4 серия от 20.11.2019 на сайте и узнай:

  • Что показало вскрытие тела Полины Дудки?
  • Решились ли трое одноклассников рассказать правду о Друге?
  • Почему перед смертью Поля написала жалобу на Катю?

4 серию сериала Первые ласточки смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы видео Первые ласточки

Материалы по теме

Первые ласточки: смотреть 8 серию онлайн
Сериалы

Первые ласточки: смотреть 8 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 7 серию онлайн
Сериалы

Первые ласточки: смотреть 7 серию онлайн
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK