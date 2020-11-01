Первые ласточки: смотреть 5 серию онлайн

1 ноября 2020 19:10 Александр Кива
Первые ласточки: смотреть 5 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 5 серию онлайн
пресс-служба

Смотрите онлайн 5 серию молодежного сериала Первые ласточки.

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Смотрите в 5 серии сериала Первые ласточки

Мама Полины в молодежном триллере «Первые ласточки» 5 серия от 21.11.2019 публично «порадовала» Никиту Маслова новостью: Поля была беременна от него! Но парень убеждает, такого быть не могло. Поверит ли 11-Б Нику? Ведь Дудка могла умереть именно поэтому…

Чтобы выяснить, кто прав, а кто нагло врет, Ольга Макарова попросила Никиту сдать генетический материал на экспертизу. Результат ты увидишь в 5 серии сериала Нового канала «Первые ласточки» (2019).

Лере Фаркаш тяжело было воспринять то, что ее новая любовь так жестоко поступил с бедной Полиной. Масла в огонь здорово подлил Макс, который рассказал девушке об их пари. Мол, кто быстрее разведет Фаркаш на секс, тот получит 500 гривен. Неужели Ник только из-за денег влюбил в себя Леру?

5 серию сериала Первые ласточки смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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