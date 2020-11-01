Первые ласточки: смотреть 7 серию онлайн

1 ноября 2020 19:20 Александр Кива
Первые ласточки: смотреть 7 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 7 серию онлайн
пресс-служба

Смотрите онлайн 7 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Читайте также"Первые ласточки": бьют в самые больные места
Смотрите в 7 серии сериала Первые ласточки

Ласточки в молодежном сериале «Первые ласточки» 7 серия от 22.11.2019 быстро забыли о мести одноклассников, привели себя в порядок и поехали на Окружную трассу. Ведь где-то там едва дышала Лера Фаркаш! Выжила ли девушка после такой серьезной  аварии? Узнай прямо сейчас.

Катя Счастливая под впечатлением от последних событий не удержалась и рассказала Ольге Макаровой о посланиях, которые им накануне своей смерти оставила Полина. Однако Федя и Ник в 7 серии триллера «Первые ласточки» (2019) не слишком обрадовались признанию Кати. Что произойдет с ласточками после выходки Счастливой? И как на это отреагировала Макарова? Ответ ищи дальше.

Дэн продолжил испытывать Федю! На уроке физкультуры парень жестоко пихнул Катю на пол, а Макаров вступился за нее и надавал по морде обидчику. Однако избитый Дэн не смог простить этот поступок и публично рассказал тайну Феди. Какую? 

7 серию сериала Первые ласточки смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы видео Первые ласточки

Материалы по теме

Первые ласточки: смотреть 8 серию онлайн
Сериалы

Первые ласточки: смотреть 8 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 5 серию онлайн
Сериалы

Первые ласточки: смотреть 5 серию онлайн
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK