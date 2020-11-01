Первые ласточки: смотреть 7 серию онлайн

Смотрите онлайн 7 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Смотрите в 7 серии сериала Первые ласточки

Ласточки в молодежном сериале «Первые ласточки» 7 серия от 22.11.2019 быстро забыли о мести одноклассников, привели себя в порядок и поехали на Окружную трассу. Ведь где-то там едва дышала Лера Фаркаш! Выжила ли девушка после такой серьезной аварии? Узнай прямо сейчас.

Катя Счастливая под впечатлением от последних событий не удержалась и рассказала Ольге Макаровой о посланиях, которые им накануне своей смерти оставила Полина. Однако Федя и Ник в 7 серии триллера «Первые ласточки» (2019) не слишком обрадовались признанию Кати. Что произойдет с ласточками после выходки Счастливой? И как на это отреагировала Макарова? Ответ ищи дальше.

Дэн продолжил испытывать Федю! На уроке физкультуры парень жестоко пихнул Катю на пол, а Макаров вступился за нее и надавал по морде обидчику. Однако избитый Дэн не смог простить этот поступок и публично рассказал тайну Феди. Какую?

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