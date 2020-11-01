Первые ласточки: смотреть 8 серию онлайн

1 ноября 2020 19:30 Александр Кива
Первые ласточки: смотреть 8 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 8 серию онлайн
пресс-служба

Смотрите онлайн 8 серию молодежного сериала Первые ласточки.

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Смотрите в 8 серии сериала Первые ласточки

Выпускной 11-Б превратился в похороны!

Лера Фаркаш в молодежном сериале Нового канала «Первые ласточки» 8 серия от 22.11.2019 пришла в себя и решилась рассказать всю правду Ольге Макаровой. На допросе просто во врачебной палате перепуганная девушка рассказала все о наркотической зависимости и о преследовании Друга! А еще заявила: она знает, кто убил Полину. Заинтригован? Тогда оставайся с нами и в 8 серии триллера «Первые ласточки» (2019) узнай подробности чистосердечного признания Фаркаш.

Наиболее ожидаемое и радостное событие для Ника Маслова – выпускной – испортила неприятная новость: его сестренка заболела гепатитом. Однако парень не спешил обвинять бабушку в халатности, ведь врач заверила семью: такое заболевание не могло спровоцировать отравление аммиаком. Тогда как девочка смогла подхватить гепатит? Ответ – прямо сейчас!

Смотри онлайн сериал «Первые ласточки» 8 серия от 22.11.2019 на сайте и узнай, какая страшная новость всколыхнула весь 11-Б прямо на выпускном?

8 серию сериала Первые ласточки смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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