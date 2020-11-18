Второй шанс на первую любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)

18 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.ua вышла 1 серия сериала Второй шанс на первую любовь.

Герои сериала Второй шанс на первую любовь 1 серия от 18.11.2020 познакомились совсем юными. Ире было 15 лет, она еще ходила в школу. В свободное время она помогала матери, которая потеряла работу в НИИ и вынуждена была зарабатывать на жизнь шитьем. От горя мать начала пить, что очень не нравилось Ире. Женщине совсем не давалось шитье, ведь по образованию она инженер-технолог, а вот у Иры обнаружился к этому делу талант.

Ира в 1 серии сериала Второй шанс на первую любовь встречалась с Олегом. В отличие от девочки, Олег из обеспеченной семьи. Родители не одобряли выбор сына, но Олег без памяти влюбился в Ирочку. Он признался ей в любви и уже начал строить планы на общее будущее, но мать Олега запаниковала. Она испугалась, что сын загубит себя из-за какой-то девчонки из неблагополучной семьи. Родители решили срочно отправить Олега в Лондон, чтобы он получил хорошее образование и не тратил времени на бесперспективные интрижки. Это произошло так быстро, что влюбленные даже не успели попрощаться.

В сериале Второй шанс на первую любовь 1 серия прошло 20 лет

Ира открыла бутик и стала мамой. Она самостоятельно воспитывает сына Мишу, который вырос умным мальчиком и поступил в лучший физико-математический лицей города. Единственной помощницей Иры во всех делах так и осталась мама, которая бросила пить и взяла свою жизнь в руки. Ира постоянно работает и не думает налаживать свою личную жизнь. Миша даже пробует найти подходящую партию для мамы сам – знакомит ее со своим тренером по скалолазанию, однако Ира в 1 серии сериала Второй шанс на первую любовь не намерена заводить отношения. Она ссылается на постоянную занятость и рабочие проблемы, которые все время нужно решать.

Ира узнала, что ее бутик решили перенести на другой этаж. Возмутившись, женщина решила поговорить с директором ТРЦ. Она вовсе не ожидала, что им окажется… Олег, ее первая школьная любовь! Что будет, когда они снова встретятся?

1 серию сериала Второй шанс на первую любовь от 18.11.2020 смотрите в 20:15 на канале СТБ 18 ноября и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.