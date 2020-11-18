Второй шанс на первую любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)

18 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.ua вышла 2 серия сериала Второй шанс на первую любовь.

Встретив Иру, Олег потерял голову. Он позвал женщину на свидание, несмотря на то, что у него есть жена и дочь. Ира тут же согласилась, ведь в глубине души у нее остались чувства к Олегу. После того как парень уехал в Лондон, она так и не нашла человека, которого смогла бы полюбить так же сильно, как его. Она с головой ушла в работу и самореализацию.

У Олега во 2 серии сериала Второй шанс на первую любовь не очень хорошо с работой. Ему вернули должность директора, но акционеры недовольны его результатами. Олег недолго пробыл на старой должности – скоро его и вовсе уволили из компании! За что? Узнайте прямо сейчас!

Олегу и Ире не сразу удалось сходить на свидание. Сын Ирины Миша попал в полицию за то, что решил взобраться по стене жилого дома. Мальчик всего лишь хотел впечатлить девочку, которая ему понравилась, а его приняли за грабителя! Смотрите во 2 серии сериала Второй шанс на первую любовь, как ему удалось выпутаться из этой ситуации.

Ира не уверена, что ей стоит встречаться с Олегом. Она не хочет мешать работу и личную жизнь, но ее по-прежнему тянет к мужчине. Тот, в свою очередь, уверен, что им с Ирой суждено быть вместе. Олег готов оставить жену и начать новую жизнь с любимой женщиной.

Хозяин торгового центра узнал о том, что муж его дочери завел роман с одной из арендаторов, более того – помог ей получить лучшее место для бутика. Радостная Ира готовилась к открытию, когда на нее обрушилась сокрушительная новость: ее выгоняют из торгового центра. Что она будет делать, потеряв место и работу? Миша готов помогать матери и работать по вечерам. Олег тоже оказался на перепутье. За всю свою жизнь он ничего не добился сам – сначала ему достался бизнес от отца, потом родители свели его с богатой невестой. Может ли старая любовь возродиться перед лицом новых трудностей?

2 серию сериала Второй шанс на первую любовь от 18.11.2020 смотрите в 21:15 на канале СТБ 18 ноября и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.