Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 3 серию (эфир 18.11.2020)

18 ноября 2020 20:48 Александр Кива
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 3 серию (эфир 18.11.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 3 серию (эфир 18.11.2020)
пресс-служба

18 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

Читайте такжеКоп из прошлого: смотреть онлайн 1 серию (эфир 27.10.2020)
Смотрите в 3 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія:

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 3 серия от 18.11.2020 Иван добился своего: он стал джурой и теперь двери в Сеч ему открыты. Единственный, кто не прошел все три испытания – это родной брат куренного атамана Назара. Что натворит обиженный паренек? Узнайте прямо сейчас!

В 3 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія Иван узнал больше о казачьей жизни. Побратимы рассказали ему о характерниках, которые живут сотнями лет и умеют превращаться в разных животных. Также Ивану поведали о том, как характерники сделали для московского царя волшебную сережку, которая делает его непобедимым.

Иван тут же смекнул, что волшебная вещица теперь находится в ухе кошевого атамана, который как раз готовится к выборам. Дело за малым: надо подсыпать ему снотворное и украсть сережку! Тогда Иван точно сможет вызволить матушку из османского плена. Удастся ли ему реализовать свой план?

3 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите в 21:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы видео Козаки. Абсолютно брехлива історія

Материалы по теме

Хата на тата-9: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
Телешоу

Хата на тата-9: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
Шуша: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Сериалы

Шуша: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 4 серию (эфир 18.11.2020)
Сериалы

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 4 серию (эфир 18.11.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK