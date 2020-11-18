Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 3 серию (эфир 18.11.2020)

18 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 3 серия от 18.11.2020 Иван добился своего: он стал джурой и теперь двери в Сеч ему открыты. Единственный, кто не прошел все три испытания – это родной брат куренного атамана Назара. Что натворит обиженный паренек? Узнайте прямо сейчас!

В 3 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія Иван узнал больше о казачьей жизни. Побратимы рассказали ему о характерниках, которые живут сотнями лет и умеют превращаться в разных животных. Также Ивану поведали о том, как характерники сделали для московского царя волшебную сережку, которая делает его непобедимым.

Иван тут же смекнул, что волшебная вещица теперь находится в ухе кошевого атамана, который как раз готовится к выборам. Дело за малым: надо подсыпать ему снотворное и украсть сережку! Тогда Иван точно сможет вызволить матушку из османского плена. Удастся ли ему реализовать свой план?

3 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите в 21:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.